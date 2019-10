Κλίπερς - Μάβερικς 87-102: Με «ονειρικό» δίδυμο Πορζίνγκις - Ντόντσιτς! (pics & vids)

Ο Λετονός φόργουορντ έκανε τρομερή εμφάνιση με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Σλοβένος γκαρντ πήρε ισάριθμα ριμπάουντ και πρόσθεσε 15 πόντους.

Ο Τζάστιν Τζάκσον ήρθε από τον πάγκο και σημείωσε άλλους 18 πόντους.

Βέβαια, για τους Κλίπερς αγωνίστηκε μόνο ο Καουάι Λέοναρντ, καθώς απουσίαζαν οι Πολ Τζορτζ, Πάτρικ Μπέβερλι και Λου Ουίλιαμς, μεταξύ άλλων.

Ο MVP των περσινών τελικών είχε 13 πόντους (5/19 σουτ), ο Χάρελ είχε 14 πόντους και ο Πάτερσον 12.

Τα δωδεκάλεπτα: 13-31, 35-55, 59-76, 87-102.

. @kawhileonard with the steal and @pdpatt seals the deal! #ClipperNation | #NBACanadaSeries pic.twitter.com/rG3IhnnngO

What a pass by @jjbareapr and what a game by @T_HardJR!@ChoctawCasinos | #MFFL pic.twitter.com/sEV8CzlS0z

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 18, 2019