O Λουόλ Ντενγκ αποσύρθηκε από το μπάσκετ στα 34 του ως παίκτης των Μπουλς! (pic & vid)

O 34χρονος Ντενγκ έγινε πικ στο νούμερο 7 του Draft από τους Σανς το 2004, έκανε μεγάλη καριέρα στους Μπουλς (2004-14) κι εν συνεχεία αγωνίστηκε στους Καβαλίερς, Χιτ, Λέικερς και εσχάτως Τίμπερουλβς.

Έχει συμμετάσχει σε δυο AllStar Game (2013, 13), συμπεριλήφθηκε στην NBA All-Defensive Second Team (2012) και την NBA All-Rookie First Team (2005) ενώ ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με 7.1 πόντους και 3.3 ριμπάουντ σε 22 συμμετοχές.

Ο Ντενγκ υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μπουλς τιμής ένεκεν ώστε να αποσυρθεί ως παίκτης τους.

Luol Deng has retired from basketball after 15 NBA seasons and signed a contract to retire as a Chicago Bull. The two-time All-Star spent his first nine-plus seasons in Chicago and then played for Miami, Lakers and Minnesota.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 17, 2019