ΛεΜπρον: «Έχω 7.000 λεπτά παραπάνω από τον Κάρτερ, γεννήθηκα για να δουλεύω» (pic & vid)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς, μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στους Ουόριορς και με τον Κάρτερ να έχει κάνει μια τρελή εμφάνιση κόντρα στους Νικς, παραδέχτηκε ότι είδε ένα εντυπωσιακό στατιστικό για τον εαυτό του και το σχολίασε.

«Είδα ένα στατιστικό που έλεγε ότι έχω 7000 παραπάνω μίλια από τον Κάρτερ και είναι 7 χρόνια μεγαλύτερος από εμένα. Γεννήθηκα για να δουλεύω σκληρά. Αυτός είμαι εντός και εκτός παρκέ».

Lakers’ LeBron James: “I saw a stat that said I have 7,000 more miles than Vince Carter and he’s 7 years older than me. I was born to have workload. It is who I am, both on and off the floor.” pic.twitter.com/VAf97Jq6CT

— Ben Golliver (@BenGolliver) October 17, 2019