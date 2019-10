Αρχίζει να ζεσταίνεται ενόψει της regular season ο ΛεΜπρόν.

Ο Βασιλιάς είχε 18 πόντους και 12 ασίστ σε μια εντυπωσιακή νίκη των Λέικερς κόντρα στους Ουόριορς.

Δείτε τα καλύτερα του ηγέτη των λιμνανθρώπων.

@KingJames dropped 18 PTS, 11 AST to help guide the @Lakers' #NBAPreseason victory! pic.twitter.com/40PX0eJbxR

— NBA (@NBA) October 17, 2019