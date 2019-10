Γκριν για Κρις: «Ποτέ κανείς δεν κατηγορεί τα σκ@τενια franchises» (vid)

O Ντρέιμοντ Γκριν είναι γνωστό ότι δεν κρύβει την άποψη του και λέει τα πράγματα έτσι όπως τα σκέφτεται. Μετά το τέλος του παιχνιδιού με τους Λέικερς, μίλησε για τον Κρις, που άφησε τους Σανς και πλέον είναι μέλος των Ουόριορς και έσπευσε να τον υπερασπιστεί και να κατηγορήσει τους οργανισμούς και τους δημοσιογράφους, αφού όπως τόνισε κανείς δεν προστατεύει τα παιδιά που μπαίνουν στην λίγκα.

«Κανείς ποτέ δεν κατηγορεί την κατάσταση, κατηγορούν το παιδί. Ποτέ κανείς δεν κατηγορεί τα σκ@τένια franchise... Κανείς δεν πρόκειται να... κράξει τους Σανς, αλλά ας είμαστε ειλικρινής, όταν ήταν εκεί, ο οργανισμός ήταν χάλια».

Draymond Green on Marquese Chriss: “No one ever blames the situation, they blame the kid. No one ever blames these shitty franchises...No Phoenix writer is going to bash the Suns, but let’s be frank, when he was there, the organization was terrible.” pic.twitter.com/vw3t4NKxwY

— Anthony Slater (@anthonyVslater) October 17, 2019