Υπόκλιση στον Βινς Κάρτερ που δίνει το παράδειγμα σε όλους τους νέους παίκτες. Πάντα καταθέτει την ψυχή του στο παρκέ και συνεχίζει να παίζει και στα 42.

O Vinsanity ήταν απολαυστικός κόντρα στους Νικς, οδηγώντας στη νίκη τους Χοκς.

Μέτρησε 17 πόντους με 5 τρίποντα, δείχνοντας την κλάση του.

Δείτε τι έκανε

42-year old Vince Carter shines in the @ATLHawks win at @TheGarden!

▪️ 17 PTS

▪️ 5 3PM

▪️ Go-ahead 3 with 1:31 remaining! pic.twitter.com/p6fhWPb5pO

— NBA (@NBA) October 17, 2019