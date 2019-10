Μαγική ασίστ ΛεΜπρόν και τρίποντο Γκριν (vid)

Ιδανικός αιφνιδιασμός για τους Λέικερς στον αγώνα με τους Ουόριορς, με τον Λεμπρόν να βρίσκει χωρίς να βλέπει τον Ντάνι Γκριν και τον τελευταίο να ευστοχεί σε τρίποντο σε μια φάση που θύμισε «λιμνάνθρωπους» από τα παλιά και έκανε τον κόσμο να πανηγυρίσει με την ψυχή του.

Who even *thinks* about trying this pass, @KingJames ?!?!

HOW, @KingJames

All angles look at this CRAZY no-look, over-the-head dime from LeBron in transition! pic.twitter.com/60Phyz9wwv

