Mε πιρουέτα Ρόουζ και ιπτάμενο Τέρνερ το TOP 5 (vid)

Εντυπωσιακό είναι το TOP 5 του ΝΒΑ.
Τα μαγικά του Ρόουζ βρίσκονται στο Νο.4, ενώ ο Τέρνερ κατέκτησε την κορυφή για το κάρφωμα του.
Δείτε τις 5 κορυφαίες φάσεις
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΛAΔΑ 2vs
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 64vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 60vs
BESIKTAS 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 81vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 3vs
ΑΡΜΕΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΡΑΗΛ 3vs
ΛΕΤΟΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 0vs
ΙΤΑΛΙΑ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1vs
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΗΔΙΑ 1vs
ΙΣΠΑΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΒΕΤΙΑ 2vs
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 95vs
BOSTON CELTICS 118
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 106vs
DETROIT PISTONS 86
ΤΕΛΙΚΟ
INDIANA PACERS 111vs
MINNESOTA 119
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
DIAGORAS DRIOPIDEON -
MACCABI RISHON -vs
AS MONACO -
LOKOMOTIV KUBAN -vs
LIMOGES -
RATIOPHARM ULM -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
TRENTO -vs
OLDENBURG -
BUDUCNOST -vs
ARKA GDYNIA -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
KK CEDEVITA OLIMPIJA -
JOVENTUT BADALONA -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
NANTERRE 92 -vs
UNICS KAZAN -
NYMBURK -vs
BROSE BAMBERG -
ΑΕΚ -vs
PAU-LACQ-ORTHEZ -
BANDIRMA B.I.K. -vs
HAPOEL JERUSALEM -
DIJON -vs
SZOMBATHELY -
BONN -vs
ZARAGOZA -
BAXI MANRESA -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
SASSARI -vs
LIETKABELIS -
SAN PABLO BURGOS -vs
ANTWERP GIANTS -
Ο Ντέρικ Ρόουζ παίρνει θέση στο TOP 5, ενώ η κορυφή ανήκει στο κάρφωμα του Τέρνερ.
Εντυπωσιακό είναι το TOP 5 του ΝΒΑ.
Τα μαγικά του Ρόουζ βρίσκονται στο Νο.4, ενώ ο Τέρνερ κατέκτησε την κορυφή για το κάρφωμα του.
Δείτε τις 5 κορυφαίες φάσεις