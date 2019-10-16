ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • NBA
  • GREECE CUP
  • GREEK CUP
  • 7DAYS EUROCUP
  • CHAMPIONS LEAGUE

  • ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -

    vs

    ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑDetroit Pistons
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Mε πιρουέτα Ρόουζ και ιπτάμενο Τέρνερ το TOP 5 (vid)

Mε πιρουέτα Ρόουζ και ιπτάμενο Τέρνερ το TOP 5 (vid)

Mε πιρουέτα Ρόουζ και ιπτάμενο Τέρνερ το TOP 5 (vid)

Ο Ντέρικ Ρόουζ παίρνει θέση στο TOP 5, ενώ η κορυφή ανήκει στο κάρφωμα του Τέρνερ.

Εντυπωσιακό είναι το TOP 5 του ΝΒΑ.

Τα μαγικά του Ρόουζ βρίσκονται στο Νο.4, ενώ ο Τέρνερ κατέκτησε την κορυφή για το κάρφωμα του.

Δείτε τις 5 κορυφαίες φάσεις

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Ο Ρόουζ... ζάλισε τον Νανς και θύμισε τα παλιά (vid)

Μπάσκετ

Προμηθέας: Στη Γερμανία για το διπλό

Μπάσκετ

«Κόντυνε» όλο το ΝΒΑ: Τα νέα ύψη των παικτών!

Μπάσκετ

Οι διαιτητές στο Παναθηναϊκός-Αρμάνι

Μπάσκετ

Τα 32 tips της 3ης αγωνιστικής της Euroleague! (pics & vids)

Μπάσκετ

Οι Κινγκς προσφέρουν max επέκταση 51.4 εκ. δολαρίων στον Μπογκντάνοβιτς (pic)

Best of internet