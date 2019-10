Προπονητής Μπλέιζερς: «Πιστεύω στην ελευθερία του λόγου και στην δημοκρατία» (vid)

Το ΝΒΑ συνεχίζει να «κλονίζεται» από όσα έχουν γίνει με την Κίνα, όσοι προσπαθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του Τύπου κρίνονται, μάλιστα ο ΛεΜπρον τόνισε ότι σταματάει να απαντάει, αλλά για τον προπονητή των Μπλέιζερς, Τέρι Στοτς τα πράγματα είναι πολύ απλά.

Ρωτήθηκε και απάντησε:

«Θεωρώ ότι ο Άνταμ Σίλβερ έκανε εξαιρετική δουλειά στο θέμα της Κίνας. Πέρα από αυτό ως Αμερικανός πιστεύω στην ελευθερία του λόγου και στην Δημοκρατία... αυτό είναι για το οποίο παλεύουμε».

Blazers head coach Terry Stotts on China controversy "As an American I believe in free speech and democracy...It's kind of what we stand for" @KGWNews pic.twitter.com/gxHIQJ3XUf

