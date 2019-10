Από που έβαλαν το πρώτο τους καλάθι οι 10 καλύτεροι παίκτες του ΝΒΑ (pic)

Εμπίντ, Κάρι, Γιόκιτς, Αντετοκούνμπο, Χάρντεν, ΛεΜπρον, Λέοναρντ, Τζορτζ, Ντέιβις και Λίλαρντ είναι οι 10 παίκτες με το καλύτερο ranking την περσινή σεζόν και είναι πάντα συγκινητικό να θυμούνται πως ξεκίνησαν. Η φετινή σεζόν των ρούκι είναι γεμάτη ταλέντο και θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στον «μαγικό» κόσμο ξεχωριστή.

Αναλυτής του ESPN έψαξε και βρήκε από ποιο σημείο του παρκέ έβαλαν τον πρώτο τους καλάθι οι καλύτεροι παίκτες της περσινής λίγκας.

Τρίποντο έχει μόνο ο Λίλαρντ, ενώ οι Κάρι, Εμπίντ, ΛεΜπρον, Χάρντεν και Ντέιβις δοκίμασαν την τύχη τους από μέση απόσταση. Αντετοκούνμπο, Γιόκιτς, Λέοναρντ και Τζορτζ όλοι έφτασαν μέχρι μέσα για να σκοράρουν και σίγουρα αποτελεί μια ξεχωριστή ανάμνηση τους. Μένει να δούμε αν κάποιος από τους φετινούς πιτσιρικάδες θα μας απασχολήσει στο μέλλον.

Every first basket is unique.

From LeBron to Steph, look at the distribution of the first baskets of the 10 players who topped this year's NBArank projections. (via @kirkgoldsberry) pic.twitter.com/LSM16G3GgX

— ESPN (@espn) October 15, 2019