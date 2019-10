Για ακόμη μια σεζόν θα αποτελέσει τον ηγέτη των Σίξερς, οι οποίος φέτος έχουν μεγάλο στόχο το πρωτάθλημα.

Ο Τζοέλ Εμπίντ έδειξε την κλάση του κόντρα στους Πίστονς, αφού τελείωσε το ματς με 24 πόντους στα τρία 12λεπτα που αγωνίστηκε.

Το επίπεδο ανέβηκε στη ρακέτα της ομάδας του Μπράουν, καθώς ήρθε και ο Χόρφορντ από τους Σέλτικς.

@JoelEmbiid recorded 24 PTS, 8 REB in three quarters of action to lift the @sixers at home! #NBAPreseason pic.twitter.com/xdib2mfZQI

— NBA (@NBA) October 16, 2019