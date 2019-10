Τάουνς: «Συνεχίστε να μη μας υπολογίζετε» (pic)

Ο σταρ της Μινεσότα τόνισε ότι το όνομα της ομάδας του δεν ακούγεται πολύ και γι' αυτό δεν τους υπολογίζει ο φίλαθλος κόσμος, αλλά η έκπληξη θα είναι μεγάλη στο τέλος.

Χαρακτηριστικά τόνισε:

«Όλοι κοιμούνται όταν πρόκειται για την Μινεσότα, γιατί δεν ακούν την ομάδα πολύ. Θα έρθουμε από κάτω και θα βρεθούμε στα playoffs αν συνεχίσουμε να κάνουμε ότι κάνουμε... Είναι ΟΚ. Συνεχίστε να... κοιμάστε με εμάς».

Yes, the #NBA Western Conference is loaded. But there is a warning from @KarlTowns. Don’t sleep on @Timberwolves. Q&A in @TheUndefeated. https://t.co/PoJnJ2HwIb pic.twitter.com/NaAPbWiknV

