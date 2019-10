Καίνε φανέλες του ΛεΜπρόν στο Χονγκ Κονγκ (vid)

Η στάση του «Βασιλιά» σε όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες μεταξύ ΝΒΑ, Κίνας και Χονγκ Κονγκ προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Οι πιο έντονες ήρθαν από τον Χονγκ Κονγκ όπου εκατοντάδες πολίτες αποφάσισαν να βγουν στους δρόμους και να κάψουν φανέλες του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Κάποτε για αυτούς ήταν ίνδαλμα, ωστόσο πλέον είναι ανεπιθύμητος για αυτούς.

Επίσης κρατούσαν φωτογραφίες του να κλαίει ενώ άλλοι τοποθέτησαν το πρόσωπό του σε ταμπλό μπασκέτα το οποίο σημάδευαν με μπάλες.

Los Angeles Lakers star LeBron @KingJames is being criticized in Hong Kong for his comments about free speech in the latest China/NBA fallout.

Some are burning his jersey.

Story and video by @johnleicester >> https://t.co/MQPgnQXvHO pic.twitter.com/H4Qy4zMVBo

— AP Sports (@AP_Sports) October 15, 2019