Τα «ελάφια» πριν από λίγες ημέρες έκαναν ανοιχτή προπόνηση στο «Fiserv Forum», με τον κόσμο να γνωρίζει καλύτερα την ομάδα.

Στο τεσσάρων λεπτών παρασκηνιακό βίντεο διακρίνεται η λατρεία των φιλάθλων για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον κόσμο να κρατά ξανά ελληνικές σημαίες.

Επίσης, ο Θανάσης «τρελάθηκε», όταν ευστόχησε σε τρίποντο από πολύ μακριά, σε διαγωνισμό με τους συμπαίκτες του.

Behind the scenes of the Open Scrimmage!! pic.twitter.com/eUXWhKWYMG

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 15, 2019