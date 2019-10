Αποθέωσε τον προπονητή των Σανς ο Μαλόουν (vid)

Συγκεκριμένα ο Μάικλ Μαλόοουν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον τεχνικό των Σανς, Μόντι Ουίλιαμς, εξηγώντας ότι είναι ο κατάλληλος για να υποστηρίξει το project της ομάδας του Φοίνιξ: «Δεν υπάρχει καλύτερος από τον Μόντι Ουίλιαμς για να γίνει ο ηγέτης μιας ομάδας που θα στηρίζεται στους νέους παίκτες και στο ταλέντο και να οδηγήσει τους Ντέβιν Μπούκερ και ΝτιΆντρε Έιτον. Κανείς δεν είναι καλύτερός του...»

"If you're going to ask somebody to be the leader of a young team and a young organization, to lead guys like Devin Booker and Deandre Ayton, who better than Monty Williams." #Nuggets head coach Michael Malone praising the new #Suns head coach. pic.twitter.com/mb16XkZEww

— Duane Rankin (@DuaneRankin) October 15, 2019