Ο έμπειρος σέντερ ήταν εκείνος που έκανε την διαφορά για την ομάδα του Λος Άντζελες, αφού ήταν... παντού! Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 22 λεπτά και σε αυτό το διάστημα είχε 12 πόντους με 2/4 δίποντα, 8/10 βολές, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 τάπα και 3 λάθη.

@DwightHoward packs the box score with 12 points, 13 rebounds, 6 assists and 4 steals. pic.twitter.com/PAUI0ygtqz

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 15, 2019