Ντόντσιτς και Πορζίνγκις ηγήθηκαν των Μάβερικς με 19 και 17 πόντους αντίστοιχα (vid)

Οι Μάβερικς νίκησαν εύκολα τους κακούς Θάντερ με 107-109, με τους Ντόντσιτς και Πορζίνγκις να ηγούνται της προσπάθειας. Ο νεαρός Σλοβένος μέτρησε 19 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, έχοντας πάντως 4/10 σουτ, ενώ ο Λετονός ψηλός είχε 17 πόντους και 13 ριμπάουντ, με 7/21 σουτ. Οι δυο τους σίγουρα ψάχνουν ρυθμό, αλλά ακόμα και έτσι είναι οι κορυφαίοι του Ντάλας και βγαίνουν μπροστά.

Δείτε την εμφάνιση τους:

The @dallasmavs top OKC at home behind @luka7doncic & @kporzee! #NBAPreseason

Luka: 19 PTS, 10 REB, 7 AST

KP: 17 PTS, 13 REB pic.twitter.com/gmNbb229AB

— NBA (@NBA) October 15, 2019