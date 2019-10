Απάντηση Καντέρ σε ΛεΜπρόν: «Η ελευθερία μας δεν είναι ελεύθερη» (pics)

Μέσων των social media, αρχικά με τρία λιτά tweets εξέφρασε την... αηδία του για τα όσα είπε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά το ματς Λέικερς-Ουόριορς, και έσπευσε να υπενθυμίσει και να εξηγήσει:

«- Δεν έχω δει την οικογένειά μου ή να έχω μιλήσει μαζί της τα τελευταία πέντε χρόνια

- Πήγε φυλακή ο πατέρας μου

- Τα αδέρφια μου δεν μπορούν να βρουν δουλειά

- Ανακλήθηκε το διαβατήριό μου

- Υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης

- Η οικογένειά μου δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα

- Δέχομαι απειλές θανάτου κάθε μέρα

- Εχω δεχθεί επίθεση και παρενόχληση

- Προσπάθησαν να με απαγάγουν στην Ινδονησία

Η ελευθερία μας δεν είναι ελεύθερη»

-Haven’t seen or talked to my family 5 years

-Jailed my dad

-My siblings can’t find jobs

-Revoked my passport

-International arrest warrant

-My family can’t leave the country

-Got Death Threats everyday

-Got attacked, harassed

-Tried to kidnap me in Indonesia

FREEDOM IS NOT FREE

— Enes Kanter (@EnesKanter) October 15, 2019