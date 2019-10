ΛεΜπρόν: «Να προσέχουμε τι γράφουμε, ο Μόρεϊ δεν ήξερε τις επιπτώσεις» (pic & vid)

Στο tweet του Μόρεϊ, το οποίο ξεκίνησε το χάσμα μεταξύ ΝΒΑ και Κίνας στάθηκε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, αναφέροντας πως θα πρέπει να προσέχουμε τι γράφουμε.

«Δεν θέλω να μπω σε μία κόντρα με τον Μόρεϊ αλλά πιστεύω ότι δεν ήταν καλά διαβασμένος για την κατάσταση και μίλησε. Αρκετοί άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν πληγωθεί, όχι μόνο οικονομικά αλλά και συναισθηματικά, ηθικά. Να προσέχουμε τα tweet μας, ακόμα και εμείς που έχουμε την ελευθερία της έκφρασης. Πολλά αρνητικά μπορούν να βγουν από αυτή την ελευθερία».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Δεν πιστεύω ότι ήξερε τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου tweet. Δεν συζητάω για την ουσία»

LeBron spoke on the NBA's China controversy

LeBron has tweeted to further explain his statement from earlier pic.twitter.com/nWkerQd557

— Sports Illustrated (@SInow) October 15, 2019