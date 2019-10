Ο ψηλός των Λέικερς τραυματίστηκε στον αντίχειρα, στο πρώτο μέρος του αγώνα με τους Νετς στην Κίνα, ωστόσο δεν συντρέχει πια λόγος ανησυχίας.

Ο Ντέιβις έκανε μαγνητική και τα αποτελέσματά της ήταν «καθαρά», κάτι που σημαίνει ότι δεν θα λείψει από την πρεμιέρα του ΝΒΑ κόντρα στους Κλίπερς.

MRI on right thumb of Anthony Davis returned clean today, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 14, 2019