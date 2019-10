Ο Γεωργιανός σέντερ των Πέισερς πέρασε από την... καθιερωμένη διαδικασία των rookies να χορέψει και να τραγουδήσει στην πρώτη ανοικτή προπόνηση της ομάδας.

Μάλιστα το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό με αποτέλεσμα να γνωρίσει την καθολική αποθέωση!

Απολαύστε τον!

Those are award-winning moves... Goga took home the rookie show title with this performance. #PacersFanJam pic.twitter.com/vDdIBAFK7i

