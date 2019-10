O Ντάντε Έξουμ τσακώθηκε με συμπαίκτη του στην προπόνηση (pic)

Σε ένα «μονό» στο περιθώριο της προπόνησης της Τζαζ, ο παίκτης της Γιούτα δέχθηκε ένα σκληρό φάουλ από τον rookie, Μίγιε Όνι, με αποτέλεσμα να... ξεσπάσει.

Όπως ανέφερε ο Άντι Λάρσεν από την «Salt Lake Tribune» ο Εξουμ έγινε έξω φρενών με τον συμπαίκτη του και αποχώρησε νευριασμένος από την προπόνηση.

2-on-2 game at practice today, Miye Oni and Kyle Collinsworth vs. Dante Exum and Jarrell Brantley. Really good battle, but it just broke up when Exum drove to the rim, was fouled by Oni, and Exum went to the ground. Exum got back up and was furious at Miye, stormed off the court.

