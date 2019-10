Τρομερή στιγμή για τους Πέλικανς, αφού οι συμπαίκτες του Λόνζο Μπολ είναι πάντα σε ετοιμότητα για να πιάσουν μια πάσα του και να τελειώσουν την φάση. Αυτή την φορά ύψωσε και πήδηξαν μαζί Ουίλιαμσον και Ίνγκραμ, με τον δεύτερο πάντως να πιάνει την μπάλα και να καρφώνει.

Δείτε την φάση:

Zo gonna be diming everyone up in NOLA

(via @PelicansNBA)pic.twitter.com/K8DS8YoI2z

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 13, 2019