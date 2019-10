Ο άσος των Μπουλς έκανε τρομερή εμφάνιση κόντρα στους Ράπτορς και φυσικά δεν έλειψαν οι εντυπωσιακές φάσεις. Ο ΛαΒιν συνεχίζει να κάνει τα... δικά του και για ακόμα μια φορά πήδηξε ψηλά και έκανε ένα τρομερό alley oop κάρφωμα, με το ένα χέρι, θυμίζοντας προσπάθεια σε διαγωνισμό καρφωμάτων.

Zach LaVine got for the alley-oop pic.twitter.com/bfPXDjT8jg

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 14, 2019