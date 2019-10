Απίστευτη πάσα του Μπολ πίσω από το κέντρο για να τελειώσει την φάση ο Ζάιον! (vid)

Τι κάνουν οι Μπολ και Ουίλιαμσον...

Οι δύο νεαροί άσοι των Πέλικανς δουλεύουν την χημεία τους στο παιχνίδι και φαίνεται ότι τα πάνε μια χαρά. Ο Λόνζο Μπολ κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να πασάρει και ο νεαρός ρούκι της Νέας Ορλεάνης, τελειώνει τις φάσεις με όλους τους τρόπους.

Στην παρακάτω περίπτωση η Μπολ αποφάσισε να πασάρει πίσω από το κέντρο και ο Ζάιον δεν έχασε την ευκαιρία και σκόραρε, δημιουργώντας οι δυο τους ακόμα μια εντυπωσιακή φάση.

Zo to Zion from beyond halfcourt

(via @NBA) pic.twitter.com/NYF3VSeaBQ

— SportsCenter (@SportsCenter) October 13, 2019