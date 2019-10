Μπορεί ο Γιάννης να μην παίζει κόντρα στους Ουίζαρντς λόγω ίωσης αλλά ο αδερφός του, Θανάσης, είναι εκεί για να κάνει το επίθετο των Αντετοκούνμπο να ακουστεί ξανά.

Σε μία φάση όπου ο Τόμας Μπράιαντ πήγε να καρφώσει, ο Θανάσης ήταν εκεί για να το βάλει ένα... επιβλητικό στοπ!

Thanasis Antetokounmpo protects the paint for the @Bucks!#NBAPreseason on @NBATV pic.twitter.com/03QFVnzgkr

— NBA (@NBA) October 13, 2019