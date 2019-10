Η ομάδα του Φοίνιξ νίκησε τους Μπλέιζερς, σε ένα ματς που οι παίκτες της ευστόχησαν σε 24 τρίποντα.

Με αυτό τον τρόπο «έσπασαν» το ρεκόρ που κρατούσε από τις 15 Νοεμβρίου 2010, όταν είχαν αντιμετωπίσει τους Λέικερς.

Τότε, οι Σανς είχαν ευστοχήσει σε 22 τρίποντα, για να νικήσουν με 121-116.

The Suns franchise record for most three-pointers in a game is 22.

Tonight, they hit 24!

— Phoenix Suns (@Suns) October 13, 2019