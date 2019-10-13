Το τρομερό πόστερ κάρφωμα του ΜακΓκι στον Πρινς στο Νο1 του ΤΟΡ 5 (vid)

Ο παίκτης των Λέικερς έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά στο πρόσωπο του Ταουρίν Πρινς και κατέκτησε το Νο1.
ΛεΜπρόν Τζέιμς και Σι Τζέι ΜακΚόλουμ δεσπόζουν στις υπόλοιπες θέσεις.
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΤΑΛΙΑ 2vs
ΕΛΛAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1vs
ΙΣΠΑΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΑΝΙΑ 1vs
ΕΛΒΕΤΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 4vs
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 1vs
ΑΡΜΕΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ 0vs
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΛΤΑ 0vs
ΣΟΥΗΔΙΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ 0vs
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0
ΚΥΠΡΟΣ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΕΣΘΟΝΙΑ -vs
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -
LARISA -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
PORTLAND 118vs
PHOENIX SUNS 134
BOSTON CELTICS -vs
CLEVELAND CAVALIERS -
SAN ANTONIO SPURS -vs
NEW ORLEANS PELICANS -
SASSARI -vs
ALMA TRIESTE -
UMANA REYER VENEZIA -vs
RED OCTOBER CANTU -
MILANO -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
TRENTO -
REGGIANA -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
VL PESARO -vs
VIRTUS BOLOGNA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
DE LONGHI TREVISO -
BUYUKCEKMECE -vs
OGM ORMANSPOR -
BURSASPOR -vs
PINAR KARSIYAKA -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ANADOLU EFES -
SIGORTAM.NET ITU -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
REAL MADRID -vs
FUENLABRADA -
GRAN CANARIA -vs
MORABANC ANDORRA -
BILBAO BASKET -vs
KIROLBET BASKONIA -
FC BARCELONA -vs
VALENCIA -
ESTUDIANTES -vs
BAXI MANRESA -
ARSENAL TULA -vs
JELGAVA -
DINAMO MOSKVA -vs
PYUNIK YEREVAN -
VEJLE BK -vs
HAUGESUND -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ -
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -vs
ΒΕΛΓΙΟ -
ΣΚΩΤΙΑ -vs
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ -vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -
ΟΥΓΓΑΡΙΑ -vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -
ΚΥΠΡΟΣ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΕΣΘΟΝΙΑ -vs
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΚΡΟΑΤΙΑ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -vs
ΑΥΣΤΡΙΑ -
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -vs
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
Ο Τζαβέιλ ΜακΓκι προσέφερε ΤΟ highlight στο Νετς - Λέικερς και σκαρφάλωσε στην κορυφή των πέντε καλύτερων φάσεων.
Ο παίκτης των Λέικερς έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά στο πρόσωπο του Ταουρίν Πρινς και κατέκτησε το Νο1.
ΛεΜπρόν Τζέιμς και Σι Τζέι ΜακΚόλουμ δεσπόζουν στις υπόλοιπες θέσεις.