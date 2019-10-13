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Το τρομερό πόστερ κάρφωμα του ΜακΓκι στον Πρινς στο Νο1 του ΤΟΡ 5 (vid)

Το τρομερό πόστερ κάρφωμα του ΜακΓκι στον Πρινς στο Νο1 του ΤΟΡ 5 (vid)

Το τρομερό πόστερ κάρφωμα του ΜακΓκι στον Πρινς στο Νο1 του ΤΟΡ 5 (vid)

Ο Τζαβέιλ ΜακΓκι προσέφερε ΤΟ highlight στο Νετς - Λέικερς και σκαρφάλωσε στην κορυφή των πέντε καλύτερων φάσεων.  

Ο παίκτης των Λέικερς έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά στο πρόσωπο του Ταουρίν Πρινς και κατέκτησε το Νο1.

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Σι Τζέι ΜακΚόλουμ δεσπόζουν στις υπόλοιπες θέσεις.

NBA Top 5 Plays of the Night | October 12, 2019

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