«Άρπαξε» την ευκαιρία ο Κώστας Αντετοκούνμπο, νέα ήττα οι Λέικερς! (vids)

Δεν κατάφεραν να νικήσουν τους Νετς οι Λέικερς ούτε στην 2η μονομαχία των 2 ομάδων στην Κίνα.

Η ομάδα του Μπρούκλιν επικράτησε άνετα με 91-77, έχοντας πρώτο σκόρερ τον ΛεΒέρτ με 22 πόντους. Ο Ίρβινγκ δεν αγωνίστηκε, αφού έχει υποστεί κάταγμα στο πρόσωπο από το προηγούμενο ματς.

Από την πλευρά των Λέικερς ο Κώστας Αντετοκούνμπο άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Βόγκελ και είχε 9 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 10 λεπτά. Ήταν ο παίκτης με τον μικρότερο χρόνο συμμετοχής και ο 3ος σκόρερ των λιμνανθρώπων.

Στους 14 σταμάτησε ο Μπράντλεϊ, ενώ από 6 είχαν ο ΛεΜπρόν και Ντέιβις σε 12 λεπτά.

Μάλιστα ο Unibrow τραυματίστηκε στον αντίχειρα και δεν επέστρεψε στο ματς.

Kostas steps through for the and-1 in his #LakeShow preseason debut! @SpectrumSN) pic.twitter.com/IupnXYdroZ — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2019

JaVale hits ‘em with the popcorn machine and the poster @SpectrumSN) pic.twitter.com/jfrGwuZ1z0 — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2019

The power and the finess @SpectrumSN) pic.twitter.com/I5Ew9qlk85 — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2019