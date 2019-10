Δεν το το'χαμε του Μάρκους Σμαρτ.

Ο γκαρντ των Σέλτικς... ντύθηκε Στεφ Κάρι, αφού σούταρε για τρεις και πριν η μπάλα καταλήξει στο διχτάκι ξεκίνησε να επιστρέφει στην άμυνα, όντας σίγουρος για την κατάληξη.

Δείτε τη φάση με τον παίκτη της Βοστώνης.

Marcus Smart didn't even have to look pic.twitter.com/iMYyaHDMQd

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) October 12, 2019