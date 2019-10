Είναι η μεγάλη ελπίδα των Νικς για τη σεζόν που έρχεται.

Ο RJ Μπάρετ μέτρησε 15 πόντους και 7 ριμπάουντ κόντρα στους Ουίζαρντς, ενώ πρόσφερε πολλές εντυπωσιακές φάσεις στο κοινό της Νέας Υόρκης.

Σίγουρα θα είναι ένας από τους παίκτες που θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια της σεζόν.

RJ doing his thing at the Garden. Get used to more of this pic.twitter.com/HVjnbGMX4H

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) October 12, 2019