Ομπάμα: Τα συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα των Μystics και η προειδοποίηση (pic)

Οι Washington Mystics κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους στο WNBA, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Μπαράκ Ομπάμα.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλα τα συγχαρητήρια του για την μεγάλη στιγμή της ομάδας της πρωτεύουσας.

Συγχαρητήρια στις Mystics για το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Υπέροχη εμεφάνιση από την ομάδα όταν έπρεπε. Αν δεν είστε προσεκτικοί, ο τίτλος μπορεί να γίνει συνήθεια για την DC», ήταν τα λόγια του.

Congrats to the @WashMystics on a gutsy, first-ever championship! A great team performance when it counted. If folks aren’t careful, this title thing might become a habit in DC.

— Barack Obama (@BarackObama) October 11, 2019