Kάρι: Ο τελευταίος με 40άρα στην preseason πριν 2 χρόνια! (vid)

Τουρκία - Αλβανία με ακόμα καλύτερες αποδόσεις και άμεσες αναλήψεις. |21+

Ήταν, είναι και θα είναι το πρόσωπο των Ουόριορς, ο ηγέτης τους.

Ο Στεφ Κάρι σεληνιάστηκε κόντρα στη Μινεσότα και το κοντέρ έγραψε 40 πόντους. Όλα αυτά σε ματς της preseason.

Ο γκαρντ του Γκόλντεν Στέιτ μάλιστα ήταν ο τελευταίος που πέτυχε 40άρα σε ματς της preseason πριν 2 χρόνια.

Φέτος ο ταχυδακτυλουργός των... πολεμιστών έχει την ευκαιρία να μας χαρίσει αρκετές 40άρες, αφού θα παίρνει παραπάνω προσπάθειες, καθώς ο Ντουράντ έφυγε και ο Τόμπσον θα χάσει μεγάλο μέρος της σεζόν.

Steph Curry!

40 PTS

25 MINS

14-19 FG

6-9 3PT

6-6 FT

6 REB

6 AST

2 STL

1 BLK

The last NBA player to score 40 in the preseason was Steph in 2017! pic.twitter.com/QXzU9lSetl

— Ballislife.com (@Ballislife) October 11, 2019