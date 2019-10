Με κέφι ξεκινούν την σεζόν οι Ουόριορς και αυτό φαίνεται στις αντιδράσεις τους.

Στο παιχνίδι κόντρα στους Τίμπεργουλβς, ο Κερ δοκίμασε το νέο coach challenge, στο οποίο οι προπονητές θα μπορούν να αμφισβητούν κάποιες αποφάσεις του διαιτητή, και βγήκε νικητής.

Ο Στεφ Κάρι δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά του γι' αυτή την εξέλιξη, με το βίντεο να είναι χαρακτηριστικό.

Steph and Kerr were hyped they won the coach's challenge pic.twitter.com/ZhPf62tYQl

— ESPN (@espn) October 11, 2019