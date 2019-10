Ο περσινός MVP των Τελικών έκανε το ντεμπούτο του με την νέα του ομάδα και την φανέλα των Κλίπερς και παίζοντας μόλις 11 λεπτά πρόλαβε να κάνει αίσθηση στο παρκέ.

Ο Καουάι Λέοναρντ είχε κόντρα στους Νάγκετς, 7 πόντους και 6 ασίστ, δείχνοντας ότι ετοιμάζεται για μια ακόμα μεγάλη σεζόν.

Απολαύστε την επιλογή του στο παρκέ:

Kawhi's first preseason game with the Clippers:

7 pts

6 ast

11 minutes pic.twitter.com/YK3fzfLn2Y

