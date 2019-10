Κάποτε ήταν ο αγαπημένος του Σακίλ Ο'Νίλ στo Shaqtin' a fool.

Mάλλον ο ΜακΓκί κατάλαβε πως δεν μπορεί χωρίς blooper και είπε να δώσει νέο υλικό στην εκπομπή.

Πήγε να ντριμπλάρει κόντρα στους Νετς, του έφυγε η μπάλα, την ξαναέπιασε και αντί να δώσει στον Μπράντλεϊ για να πετύχει εύκολο καλάθιι, προτίμησε να πάει μόνος του και να τα κάνει όλα μαντάρα.

Δείτε τον

Welcome to the JaVale experience, Avery Bradleypic.twitter.com/XMOcb42mwJ

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) October 10, 2019