Νετς: «Καθάρισαν» Λέικερς και ΛεΜπρόν χωρίς Ίρβινγκ! (vids)

Τελικά το ματς έγινε στην Κίνα, παρά το στραβό κλίμα που επικρατούσε τις προηγούμενες μέρες.

Οι Νετς σε ένα συναρπαστικό ματς επικράτησαν με 114-111 των Λέικερς, έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Ντίνγουιντι με 20 πόντους.

Ο Νουάμπα κάρφωσε για το 114-111, 9 δευτερόλεπτα για το τέλος, ενώ ο Κάλντγουελ-Πόουπ αστόχησε σε τρίποντο που θα έστελνε το ματς στην παράταση.

Ακόμα μεγαλύτερη αξία στη νίκη του Μπρούκλιν αν και μιλάμε για φιλικό, δίνει το γεγονός πως Ίρβινγκ (τραυματίστηκε και δεν ξαναμπήκε) και ΛεΒέρτ έπαιξαν από 1 λεπτό. Καλό ματς

Στον αντίποδα ο ΛεΜπρόν είχε 20 πόντους με 6 ριμπάουντ, ενώ 16 με 5 ασίστ πρόσθεσε ο Ντέιβις. Ο Ρόντο μέτρησε 18 πόντους και 6 ασίστ.