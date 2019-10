Ανυπομονεί για το ξεκίνημα της regular season o ΛεΜπρόν Τζέιμς και το δείχνει στα φιλικά.

Ο Βασιλιάς μέτρησε 16 πόντους στο ημίχρονο κόντρα στους Νετς, προσφέροντας εντυπωσιακές φάσεις στους Κινέζους.

Δείτε μερικά καλάθια του

LeBron led all scorers at the half with 16 PTS!

2nd half continues on @NBATV. #NBAChinaGames pic.twitter.com/JuxULxi9sh

— NBA (@NBA) October 10, 2019