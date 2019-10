Ο παίκτης των Λέικερς δοκίμασε να καρφώσει στην προθέρμανση, πριν το φιλικό με τους Νετς, αλλά στην προσπάθειά του, η φόρμα του έκανε... φτερά!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που ήταν πίσω του, έδειξε την έκπληξή του!

Dwight Howard jumping out of his pants pregame; LeBron is amused pic.twitter.com/STc4JkKGw0

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) October 10, 2019