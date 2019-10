Ο «Μούσιας» για ακόμα μια φορά είναι σε τρελά κέφια και αποφάσισε να «χορέψει» τον αντίπαλο του. Βρήκε απέναντι του τον Πάτρικ ΜακΚό των Ράπτορς, τον ξεφορτώθηκε, δημιούργησε χώρο και σκόραρε από μακρυά.

May I have this dance? #NBAPreseason x #NBAJapanGames pic.twitter.com/UkzEVBbLUl

— NBA TV (@NBATV) October 10, 2019