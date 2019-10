Άσκησε βέτο στο Λέικερς - Νετς η Κυβέρνηση της Κίνας για τα media (pics)

Σε συνέχεια της αναστάτωσης που προκάλεσε το tweet του GM των Ρόκετς, Ντάριλ Μόρεϊ, υπήρχε η αβεβαιότητα για το αν θα γίνει το προγραμματισμένο Λέικερς - Νετς (10/10, 14:30) στη Σανγκάη.

Ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν και η Ρέιτσελ Νίκολς του «ESPN» βρίσκονται στην Κίνα και «τουΐταραν» πως ο αγώνας θα γίνει, αλλά υπό την προϋπόθεση να μην υπάρχει κανενός είδους πρόσβαση των media.

«Είμαστε 3.5 ώρες μακριά από το τζάμπολ και προς το παρόν το παιχνίδι θα γίνει. Ωστόσο, το ΝΒΑ λέει πως μια προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει κανενός είδους πρόσβαση των media για καμία ομάδα - με εντολή της Κυβέρνησης της Κίνας. Ο Άνταμ Σίλβερ δεν θα κάνει συνέντευξη Τύπου επίσης».

We’re 3 ½ hours away from tip and as of now the game is on, however, the NBA says one stipulation going into the night is there will be no media availability of any kind for either team - at the behest of the Chinese government. Adam Silver will also not hold a presser.

— Dave McMenamin (@mcten) October 10, 2019