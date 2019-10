Η κινεζική ομάδα Γκουανγκζού Λουνγκ Λάιονς βρέθηκε στις ΗΠΑ για φιλικά παιχνίδια με ομάδες του ΝΒΑ, την ώρα που επικρατεί αναβρασμός στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, μετά το tweet του GM των Ρόκετς, Ντάριλ Μόρεϊ.

Μετά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου της Κίνας, λοιπόν, πριν από το παιχνίδι των Ουίζαρντς με τους Λάιονς στην Ουάσινγκτον, ένας θεατής φώναξε «Ελευθερία στην έκφραση! Ελευθερία στο λόγο! Ελευθερώστε το Χονγκ Κονγκ» και στην συνέχεια απομακρύνθηκε από τους σεκιούριτι.

Ακόμα κάποιοι φίλαθλοι από το δεύτερο διάζωμα φώναξαν για ένα ελεύθερο Χονγκ Κονγκ, στην διάρκεια της δεύτερης περιόδου, κι έπειτα αποχώρησαν οικειοθελώς.

Just had our “Free Hong Kong” sign confiscated at Capitol One Arena at the Wizards game against the Guangzhou Long Lions. #FreeHongKong #NBA #Censorship pic.twitter.com/on1O4QdBUi

At the end of the Chinese national anthem and during the silence before the singing of the Star Spangled Banner, a protestor screams “Free Hong Kong!” while holding a sign. He walks out of the arena peacefully, followed by an usher. pic.twitter.com/H9JrZHb9FO

Λεπτά αργότερα, οι άνδρες ασφαλείας προσέγγισαν έναν φαν που κρατούσε ένα πανό που έλεγε «Ελευθερία στο Θιβέτ», κι ακόμα έναν που κρατούσε σημαία του. Οι σεκιούριτι προσπάθησαν να πάρουν το πανό, οι άνδρες αρνήθηκαν και τότε τους απομάκρυναν από τις θέσεις τους.

Οι Ουίζαρντς ανέφεραν πως οι σεκιούριτι δεν ζήτησαν από κανέναν να εγκαταλείψει τη θέση του, παρά μόνο να παραδώσουν τα πανό, ώστε να συμμορφωθούν με την πολιτική του «Capital One Arena».

Protesters outside of the Washington Wizards preseason game against the Guangzhou Long-Lions. Passing out free shirts reading “Free Hong Kong.” pic.twitter.com/X5xOUZeWqf

Διαδηλωτές υπήρχαν κι έξω από το γήπεδο, με μέλη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Freedom House», να κρατούν πλακάτ που έλεγαν «Free Hong Kong», ενώ φορούσαν και μπλουζάκια με την ίδια φράση.

Στα σχέδια της οργάνωσης ήταν τα μέλη της να μπουν στο γήπεδο και να διαδηλώσουν την ώρα του αγώνα, αλλά και να πουλήσουν τα t-shirts στους χώρους του «Capital One Arena», κάτι το οποίο δεν έγινε.

Μια ημέρα νωρίτερα, είχε συμβεί ανάλογο περιστατικό και στον αγώνα των Λάιονς με τους Σίξερς, καθώς δύο φίλαθλοι απομακρύνθηκαν, επειδή κρατούσαν πανό που έλεγαν «Free Hong Kong».

A man and his wife were just thrown out of a @sixers pre-season game for yelling “FREE HONG KONG!”

The Sixers were playing against a Chinese team.

pic.twitter.com/IBydwJ0G4y

— Young Americans Against Socialism (@YAAS_America) October 9, 2019