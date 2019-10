Ο Λετονός τα δύο τελευταία χρόνια στάθηκε πολύ άτυχος και συνολικά έμεινε εκτός για 20 μήνες. Σήμερα αγωνίστηκε στο ματς των Μάβερικς με τους Πίστονς για την preseason και στο πρώτο δωδεκάλεπτο έδειξε πως επέστρεψε φουριόζος. Πέτυχε 8 πόντους, πήρε 4 ριμπάουντ και συνολικά είχε μια εξαιρετική παρουσία.

Kristaps Porzingis puts up 8 PTS in the 1Q for the @dallasmavs! #NBAPreseason

: https://t.co/LDaTosU5Iy pic.twitter.com/k638swoOG7

— NBA (@NBA) October 9, 2019