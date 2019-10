Ρίβερς: «Παλέψαμε σκληρά για να έχουμε δικαίωμα ψήφου» (vid)

Ο Ντοκ Ρίβερς ρωτήθηκε για τα πολιτικά δρώμενα και για την αποχή των μαύρων ανθρώπων από τις εκλογές.

Ο προπονητής των Κλίπερς ανέφερε πως, «το θέμα είναι προσωπικό. Δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο άλλα ένα μικρό ποσοστό μαύρων ανθρώπων ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. Δε θα πω σε κανέναν τι να ψηφίσει, αλλά θα πω σε όλους να ψηφίσουν, Οι νέοι δεν έχουν καταλάβει πόσο πολύ παλέψαμε για να έχουμε δικαίωμα ψήφου».

"I think our young people don’t understand how hard we had to fight to have the right to vote."

Doc’s message to the Clippers

(via @TomerAzarly)pic.twitter.com/gdMzvj2XcT

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) October 9, 2019