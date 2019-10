Ο Σίμονς πέτυχε το πρώτο του τρίποντο και το ίντερνετ... τρελαίνεται! (pics & vid)

Ναι, είναι το γεγονός της ημέρας. Ο Μπεν Σίμονς δούλεψε όλο το καλοκαίρι και κατάφερε στην πρώτη του εμφάνιση με τους Σίξερς φέτος να πετύχει και το πρώτο του τρίποντο σε αγώνα ΝΒΑ. Όλοι το πανηγύρισαν με την ψυχή τους και το διαδίκτυο, όπως ήταν αναμενόμενο, προσπαθεί να το... διαχειριστεί.

Το χιούμορ δεν λείπει από κανέναν, αφού πρώτος έκανε την αρχή ο Τομπάιας Χάρις, με την δήλωση του ότι είναι ένας εκ των κορυφαίων όλων των εποχών με το 100%, ενώ το Bleacher Report έβαλε σε ένα ποστ μερικές από τις πιο σπουδαίες στιγμές στην ιστορία της λίγκας, με τον Σίμονς να παίρνει θέση δίπλα σε Λέοναρντ, Τζόρνταν και Μάτζικ.

Ξεχωριστή θέση έχει και το βίντεο με το τρίποντο να «ντύνεται» με την μουσική του τιτανικού, ενώ σε άλλο φαίνονται διάφοροι πανηγυρισμοί.

Απολαύστε ελεύθερα:

Simmons’ three to Titanic music is perfect pic.twitter.com/UtZckL5fns

— SPORTSRADIO 94WIP (@SportsRadioWIP) October 9, 2019