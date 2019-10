Ο Αμπερκρόμπι έκανε πόστερ τον Τζάκσον Τζ. με ένα ασύλληπτο κάρφωμα! (vid)

Ο γνώριμος μας από το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, Τόμας Αμπερκρόμπι, είχε την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει στην μεγάλη σκηνή, αφού οι New Zealand Breakers αντιμετώπισαν τους Γκρίζλις σε preseason παιχνίδι.

Ο υψηλόσωμος φόργουορντ πήρε τα βήματα και κάρφωσε μπροστά στο πρόσωπο του Τζάκσον Τζ. που έκανε το λάθος να μπει στον δρόμο του. Για την ιστορία ο Νεοζηλανδός είχε 10 πόντους και ο ΝΒΑer ήταν πρώτος σκόρερ για την ομάδα του με 18 πόντους.

Δείτε την εντυπωσιακή του προσπάθεια:

The New Zealand Breakers' Thomas Abercrombie really did that to Jaren Jackson Jr. pic.twitter.com/03wNOhR0nj

— SportsCenter (@SportsCenter) October 9, 2019