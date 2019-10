Το show του Σίμονς στην πρεμιέρα της preseason (vid)

Oι... καμπάνες χτύπησαν πίσω στη Φιλαδέλφεια μετά το εύστοχο τρίποντο του Μπεν Σίμονς.

Ο Αυστραλός ήταν εξαιρετικός κόντρα στη Guangzhou με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, δείχνοντας έτοιμος για την έναρξη της regular season

Δείτε τα καλύτερα ενός παίκτης που φέτος θα δείξει να μπορεί να εκτοξευτεί, βάζοντας και το τρίποντο στο παιχνίδι του.

@BenSimmons25 (21 PTS, 8 REB, 7 AST) posts a near triple-double in the @sixers #NBAPreseason opener! pic.twitter.com/sbiae03ORZ

— NBA (@NBA) October 9, 2019