Απίστευτο, ο Σίμονς έβαλε τρίποντο, περίπατος για Σίξερς (vidς)

Οι Σίξερς έπαιζαν με τους Λάιονς σε φιλική αναμέτρηση, με την ομάδα της Φιλαδέλφεια να κάνει πλάκα επικρατώντας με 144-86 των Κινέζων. Ωστόσο κανείς δεν θυμάται το ματς αυτό για κάποιο άλλο λόγο, παρά μόνο για το τρίποντο του Μπεν Σίμονς. Ο φόργουορντ των Σίξερς σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ πίσω αό την γραμμή του τριπόντου, ένα καλάθι που πανηγυρίστηκε από όλους σαν να μπήκε σε τελικό πρωταθλήματος. Για την ιστορία ο Σίμος ήταν και πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 21 πόντους και τον ακολούθησαν οι Εμπίντ με 17 και Ρίτσαρτσον με 16. Για τους Λάιονς ο Νίκολσον είχε 36, αλλά φυσικά και δεν έφταναν για να μπορέσουν οι Κινέζοι να κοντράρουν τους Σίξερς.

Ben Simmons pulls up from way beyond the arc! #NBAPreseason pic.twitter.com/dg5v9WUZdL

— NBA (@NBA) October 9, 2019