Θάντερ και Μάβερικς κοντράρονται σε ματς της preseason.

Για την αναμέτρηση μίλησε ο Στίβεν Άνταμς που έχει χάσει μερικές κινήσεις που έχουν γίνει στο ΝΒΑ.

Ο Νεοζηλανδός δεν ήξερε πως ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς αγωνίζεται πλέον στο Ντάλας και μόλις το έμαθε από τον δημοσιογράφο μας χάρισε μια φοβερή αντίδραση.

A reporter broke the news to Steven Adams that Boban is on the Mavs now

(via @maddie_m_lee)pic.twitter.com/Yp7DOJSZ9x

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) October 8, 2019