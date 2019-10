Οι Μπακς επικράτησε των Μπουλς σε φιλικό μέσα στο Σικάγο, σε ένα ματς που δεν έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ ο Θανάσης είχε 9 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ντεμπούτο με τα... ελάφια έκανε ο Ρόμπιν Λόπεζ που μέτρησε 14 πόντους, ενώ κατέβασε και 5 ριμπάουντ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του.

The best from RoLo (14 PTS/5 REB/3 BLK) in his Bucks preseason debut!!#FearTheDeer pic.twitter.com/hrLgO8KlT4

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 8, 2019